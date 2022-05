Médiation sociale

« L’Europe doit s’intéresser davantage à la médiation sociale »

Publié le 05/05/2022 • Par Nathalie Perrier • dans : A la Une prévention-sécurité, Actu experts prévention sécurité, France

DR

L’Association européenne de médiation sociale (CREE-A) organise ses rencontres les 16 et 17 mai 2022 à Saint-Denis, avec le soutien du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis et des villes de Saint-Denis et Pierrefitte-sur-Seine. Interview de son président, André Moisan.

