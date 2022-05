Les centres aquatiques dans la tourmente

Equipements sportifs

Publié le 02/05/2022 • Par David Picot • dans : A la Une acteurs du sport, Actu expert acteurs du sport, France

Entre les problématiques de ressources humaines, d’augmentation des coûts de fonctionnement et de vétusté des équipements, les sujets de tension s’accumulent autour des centres aquatiques. Une étude est lancée pour obtenir des données actualisées. Voire pour interpeller le futur gouvernement.

Les gestionnaires de centres aquatiques français nagent en pleine tempête ! Et pour cause, dans les 6 646 bassins de communes et d’intercommunalités, les dossiers épineux se multiplient. Certains sont connus de longue date, à l’image des problématiques de vétusté : 40 % des centres aquatiques ont été construits avant 1975 et 62 % avant 1985 ! D’où de coûteux impératifs de rénovation, sur fond de défi écologique.

De fortes tensions persistent également en matière de ressources humaines, en particulier au niveau des MNS, avec, semble-t-il, une demande supérieure à l’offre en personnels. L’été dernier, 10 % de postes de surveillant sont restés vacants. Et les trois-quarts des centres aquatiques font remonter des difficultés de recrutement, comme l’a montrée une étude publiée fin ...