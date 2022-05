Observatoire des financements Orféor : la fin des offres à taux bas

MARCHÉ DE LA DETTE

Publié le 02/05/2022

Si 2021 a donné aux collectivités de larges opportunités de financements bancaires avec des offres de longue durée et à taux bas, l’année 2022 annonce un scénario totalement différent selon l'Observatoire des financements du cabinet conseil spécialisé sur la gestion de la dette, Orféor. Les taux en forte hausse imposent aux emprunteurs d’optimiser leurs demandes de prêts.

Le cabinet conseil spécialisé sur la gestion de la dette, Orféor, rappelle dans son analyse de l’évolution des financements publiée en avril 2022 que les collectivités ont eu accès à une ressource très abondante en 2021. La Banque Postale et les établissements mutualistes (groupes BPCE, Crédit Agricole et Crédit Mutuel) se sont partagés 45% des offres, la Société Générale, 9% et l’Agence France Locale, 8%. Si les petites collectivités (- de 10.000 habitants) disposent en principe d’un panel de prêteurs restreint (Crédit Agricole et Caisse d’épargne essentiellement et la Banque Postale), elles ont désormais recours à l’Agence France Locale, qualifié par Orféor, « d’atout à ne pas négliger ».

2021 : une offre diversifiée à taux fixe

Les communes de 10 000 à 50 000 habitants ont profité d’une ...

