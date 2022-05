Les conditions d’accès à l’hébergement temporaire non médicalisé des femmes enceintes

Santé

Publié le 02/05/2022 • Par Léna Jabre • dans : Textes officiels santé social, TO parus au JO

Les prestations d’hébergement non médicalisé et de prise en charge des transports correspondants sont accordées aux femmes enceintes résidant dans les communes dont le centre est distant de plus de quarante-cinq minutes en voiture d’une maternité selon l’outil de calcul de temps de trajet OSRM (Open Source Routing Machine). Les maternités considérées sont identifiées par la statistique annuelle des établissements de santé (SAE, enquête DREES).

Les communes concernées sont répertoriées avec leur code géographique officiel dans quatre listes distinctes selon le type de maternité dont la femme relève (types I, IIa, IIb et III, selon la gradation définie par les articles R. 6123-39 à R. 6123-53 du code de la santé publique).

En complément de cette modalité de calcul, les communes de Guyane ne disposant pas d’une desserte par la route sont considérées comme éloignées de plus de quarante-cinq minutes d’une maternité.

La durée de l’hébergement concernant les femmes en situation de grossesse pathologique est laissée à l’appréciation de l’équipe médicale, dans la limite de vingt-et-une nuitées, non nécessairement consécutives, et de vingt-trois allers et retours pour l’ensemble de la grossesse.

Le financement mentionné au I de l’article R. 6111-62 du code de la santé publique prend la forme d’un forfait à la nuitée financé par la dotation nationale de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation. Le montant de ce forfait est fixé à quatre-vingt euros la nuitée. Ce montant forfaitaire couvre les frais d’hébergement de la femme enceinte ainsi que ceux de son ou ses accompagnants, le cas échéant.

Le financement des nuitées d’hébergement versé à l’établissement est calculé en multipliant le montant du forfait par nuitée par le nombre de nuitées d’hébergement réalisées. Afin de bénéficier du versement du forfait prévu à l’article précédent, les établissements de santé visés par ce même article doivent remplir et transmettre mensuellement les informations relatives à cette activité, dans le cadre du fichier complémentaire de l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation instauré à cet effet.