« Mobiliser des jumelages peut faciliter l’engagement de projets européens »

[Entretien] Europe

Publié le 08/06/2022 • Par Hélène Girard • dans : Actualité Culture, Europe

Fabrice Thuriot est chercheur en politiques culturelles au centre de recherche Droit et territoires de l'Université de Reims Champagne-Ardenne. Pour La Gazette, il analyse le rapport des collectivités et des acteurs culturels locaux à l'Europe.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

L’Europe reste peu présente dans les politiques culturelles européennes. Cela s’explique-t-il par la faible ingénierie des services culturels des collectivités dans ce domaine ?

L’Europe passe surtout par les fonds structurels pour les collectivités locales, via des programmes, des projets et des contrats avec d’autres collectivités et/ou l’Etat, en particulier pour des infrastructures et des formations.

Les programmes Leader en milieu rural et Interreg pour la coopération européenne permettent plus facilement de financer des projets culturels de territoires mais présentent des inconvénients majeurs en termes de gestion, les fonds étant souvent versés longtemps après les actions.

L’ingénierie européenne dépend évidemment de la taille des collectivités, de leur intérêt pour la culture et de ...

[90% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne

Références Restez informé de l'actualité des politiques culturelles, inscrivez-vous à la Newsletter Culture de la Gazette