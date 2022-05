Le Territoire numérique éducatif des Bouches-du-Rhône sur les starting-blocks

Numérique éducatif

Publié le 02/05/2022 • Par Stéphane Menu • dans : A la Une Education et Vie scolaire, Actu expert Education et Vie scolaire

L’Académie de Marseille a lancé officiellement son entrée dans le programme Territoire numérique éducatif le 27 avril dernier avec un colloque au programme très riche. 19 M€ seront consacrés aux écoles primaires dans le cadre de ce dispositif pour équiper, former et accompagner tous les acteurs du monde éducatif.

L’Aisne et le Val-d’Oise ont ouvert le bal en 2020. Dix autres départements ont été choisis dans le cadre d’un appel à projets en 2021 ( Bouches-du-Rhône, le Cher, la Corse du Sud, le Doubs, le Finistère, la Guadeloupe, l’Hérault, l’Isère, la Vienne et les Vosges) : les Territoires numériques éducatifs (TNE) étendent leur toile sur le territoire national, concernant désormais 1,3 million d’élèves pour un investissement potentiel de 172 M€ dans le cadre du 4e Programme d’investissements d’avenir (PIA4).

Les Bouches-du-Rhône, département le plus urbain de la liste, concernent 370 000 élèves pour un investissement global de 19 M€. « Les TNE présentent l’avantage d’activer plusieurs leviers à la fois : équipements, ressources numériques éducatives, formations et accompagnement à l’e-parentalité », explique Marie-Caroline Missir, directrice générale de Réseau Canopé, l’opérateur national de formation des enseignants, très impliqué dans le projet aux côtés du Secrétariat Général pour l’Investissement, de la Banque des territoires, du Ministère, des collectivités et de la Trousse à Projets .Le volet équipement avance mais les autres aspects sont tout aussi capitaux. Chaque enseignant aura la possibilité de se former et de développer ses pratiques pédagogiques numériques, notamment via la plateforme Territoires Numériques Éducatifs – TNE (reseau-canope.fr) Avec Trousse à Projets, il sera possible de travailler sur le lien numérique avec les parents car leur implication et la sensibilisation des parents sont aussi des facteurs de réussite des TNE », explique-t-elle.

Sur ce volet consacré aux parents, plusieurs territoires départementaux auront valeur de test : la Cité éducative de Marseille centre-ville, la commune de Miramas, le collège Vallon des Pins (Marseille) ou encore la commune de Châteaurenard.

« Il ne s’agit pas remplacer les enseignants par des ordinateurs »

Dans les Bouches-du-Rhône, les 19 M€ permettront d’avancer sur ces quatre piliers dans 2 700 classes du premier degré et 1 000 enseignants néo-titulaires seront équipés dès leur entrée dans le métier du matériel adapté à cette ambition numérique. « L’idée ne sera jamais de remplacer les enseignants par des ordinateurs », indique Bernard Beigner, recteur de l’Académie d’Aix-Marseille. « Mais nous baignons dans un environnement numérique dont il faut savoir tirer le meilleur et non le pire pour le mieux-être de tous les élèves », ajoute-t-il.

« Sur les 119 communes des Bouches-du-Rhône, 70 ont répondu », précise Jean-David Ciot, maire de la commune du Puy-Sainte-Réparade et représentant de l’Union des maires des Bouches-du-Rhône. « Nous voulons impérativement que l’équipement, qui forme un socle essentiel mais aussi un investissement public pour les communes, les collectivités territoriales et l’Etat, ne soit pas isolé au fond de la classe. Nous avons eu trop souvent ce genre de témoignages, avec de beaux ordinateurs sous-utilisés en fond de classe par manque de formation et d’envie des enseignants », explique-t-il. Audran Le Baron, directeur du numérique à l’Education nationale, rappelle aussi que dans les crises, « le numérique facilite la résilience. La crise sanitaire l’a montré, mais elle a aussi révélé que beaucoup de familles étaient éloignées de l’écosystème numérique. Il faut impérativement réduire ce fossé ».

Trente écoles marseillaises déjà équipées

Pierre Huguet, adjoint au maire de Marseille en charge de l’éducation, des cantines scolaires, du soutien scolaire et des cités éducatives, rappelle à quel point la mairie est engagée dans un effort considérable avec le Plan école, favorisé par le coup de pouce exceptionnel de 600 M€ de l’Etat pour rattraper un retard conséquent. « Bien sûr, aujourd’hui, notre préoccupation majeure est de réhabiliter le parc des écoles dont on connaît l’état. Mais on ne peut s’engager dans cette voie sans penser à cette dimension numérique pour permettre de rénover à la fois le bâti et les usages des enseignants ».

Trente écoles marseillaises ont déjà bénéficié des financements de TNE. Enfin, sur le volet formation, l’Ecole académique de la formation continue (EAFC) et le réseau Canopé développent une offre globale de formation. L’objectif est de proposer une offre de formation individualisée, « dans une perspective d’accompagnement des compétences des enseignants », assure Marie-Caroline Missir.

Tout au long de la journée, les acteurs de cet écosystème numérique départemental (mais aussi au-delà des frontières bucco-rhodaniennes) ont pu présenter leur dispositif. Youcef Bouchaala, directeur d’Avenir 84, porteur du projet de la Fabrique numérique de territoire d’Avignon, l’a rappelé : « Tous les dispositifs sont là, les plus curieux peuvent trouver le moyen d’entrer dans ces réseaux de partenaires. A nous de faciliter cet accès, notamment à ceux qui en sont les plus éloignés ». Tout est dit.