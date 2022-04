Accueil

Formation des élus : « Trouver une offre qui corresponde à leurs envies et à leurs besoins »

Publié le 29/04/2022 • Par Gabriel Zignani • dans : France

Frederic Renaud et C. Ablain

L'Institut d'études politiques de Rennes est agréé depuis 2016 pour la formation des élus. L’équipe profite de la nécessité de renouveler l’agrément auprès du ministère chargé des collectivités territoriales pour réfléchir à son offre et à son rôle. Julien Kerforn, responsable du pôle "Développement et partenariats" de SciencesPo Rennes, et Romain Pasquier, directeur de recherche au CNRS et titulaire de la chaire "Territoires et mutations de l'action publique" de SciencesPo Rennes, nous rapportent leurs pistes de travail.

Formation apprentissage