« Il faut sortir les citoyens du rôle de consommateur-électeur »

Publié le 06/05/2022 • Par Mathilde Elie • dans : France

fabien calcavechia

Si de nombreuses communes rurales ont placé Marine Le Pen en tête au second tour de l’élection présidentielle, Yvan Lubraneski, maire des Molières (Essonne), et vice-président des maires ruraux de France (AMRF), chargé de la culture et de la démocratie, estime que le vote extrême n’est pas une fatalité. L’une des solutions réside, selon lui, dans la participation citoyenne.

