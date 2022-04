Paris 2024 : Saint-Germain-en-Laye accueillera la team britannique

Jeux olympiques et paralympiques

Publié le 29/04/2022 • Par Véronique Vigne-Lepage • dans : A la Une acteurs du sport, Actu expert acteurs du sport, France

Saint-Germain-en-Laye, dans les Yvelines, vient de remporter l’accueil de la délégation et des athlètes britanniques en amont et pendant les Jeux Olympiques de Paris 2024. Explications avec le maire, Arnaud Péricard.

Labellisée « Terre de jeux » en 2019 et retenue comme centre de préparation aux Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, la ville de Saint-Germain-en-Laye (Yvelines) vient encore d’officialiser, le 28 avril, un partenariat que beaucoup doivent lui envier : Sir Hugh Robertson, président du Comité olympique britannique, a signé ce jour-là avec la collectivité française un accord pour l’accueil de la « Team GB », soit ses membres et les athlètes britanniques de la plupart des disciplines.

Comment avez-vous fait pour remporter cet accord avec la Team Grande-Bretagne que plusieurs autres communes auraient aussi aimer signer ?

Les collectivités qui l’auraient souhaité étaient même nombreuses, car il s’agit de l’accueil, mais aussi d’un véritable accompagnement de cette délégation, qui ...

