Un décret sur le financement des services proposant des prestations d’aide et d’accompagnement à domicile

Social

Publié le 29/04/2022 • Par Léna Jabre • dans : Textes officiels finances, Textes officiels santé social, TO parus au JO

Sélectionnez ce thème et créez votre newsletter personnalisée

Pris en application de l’article 44 de la loi du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, un décret du 28 avril prévoit les modalités d’attribution et de versement de la dotation complémentaire par les conseils départementaux aux services proposant de l’aide et de l’accompagnement à domicile.

Il définit les modalités de calcul et de versement aux départements de la compensation par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie du coût de cette dotation.

Il définit également les règles de calcul et de versement aux départements par la Caisse du concours destiné à compenser les surcoûts induits par l’instauration d’un montant horaire minimal pour la valorisation des heures d’aide et d’accompagnement des services à domicile dans le cadre des plans d’aide financés par l’allocation personnalisée d’autonomie et la prestation de compensation du handicap.

Il précise, pour les deux concours, les données que les départements doivent transmettre à la Caisse.

Les dispositions des articles 1er et 2 du décret, relatives à la dotation complémentaire par les conseils départementaux aux services proposant de l’aide et de l’accompagnement à domicile, entrent en vigueur le 1er septembre 2022, selon des modalités transitoires énoncés à l’article 4. Les dispositions de l’article 3, qui s’appliquent au concours visant à compenser le coût pour les conseils départementaux du tarif horaire minimal de valorisation d’une heure d’aide et d’accompagnement, s’appliquent au concours versés au titre de l’année 2022, selon des modalités énoncées au même article 4.