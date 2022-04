Energie

Un coup d’épée dans l’eau pour les réseaux de chauffage urbain ?

Publié le 29/04/2022 • Par Albane Canto Olivier Descamps • dans : A la une, Actu ingénierie publique, actus experts technique, France

Le gouvernement a publié, mercredi 27 avril, un décret visant à systématiser le classement des réseaux publics de chaleur et de froid. Une mesure attendue par les collectivités non-aboutie selon la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies. En cause, de trop nombreuses possibilités de déroger à la règle.

