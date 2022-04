Accueil

La Cour des comptes s’ouvre aux administrateurs territoriaux

Publié le 29/04/2022 • Par Guillaume Doyen • dans : France, Toute l'actu RH

Cour des comptes

Une petite révolution est lancée dans la haute fonction publique. Après la suppression de l’ENA, les modalités de recrutement à la Cour des comptes (et au Conseil d’Etat) ont été modifiées et élargies à de nouveaux corps et cadres d’emplois. Les administrateurs territoriaux peuvent poser leur candidature aux postes d’auditeurs qui seront prochainement pourvus selon ces nouvelles règles.

