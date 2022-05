Une fab lab à l’école, pourquoi pas ?

Numérique

Publié le 05/05/2022 • Par Jean-Paul Stéphant, ingénieur en chef ER • dans : A la Une Education et Vie scolaire, Actu expert Education et Vie scolaire, France

L’apprentissage du numérique passe par la perception de ses finalités. Ainsi, l’implantation d’un atelier de fabrication numérique (fablab) dans une école permettra de concrétiser les notions apprises de façon plus abstraites.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

L’intérêt des fablabs n’est plus à démontrer et le concept d’origine prend des formes diverses au fil des besoins (bricolage, apprentissage, fins commerciales). Alors, pourquoi ne pas créer un atelier de fabrication numérique (fablab) à l’école ? Quels en sont les avantages ? Et comment procéder ?

Apport d’innovation pédagogique

Un fablab apporte des moyens matériels considérables. Il ne s’agit pas de simples outils mais bien de moyens permettant aux élèves de percevoir le cheminement de l’idée à sa matérialisation. Ils découvrent ainsi l’intérêt d’approfondir un projet pour aboutir à la perfection de l’objet produit.

C’est aussi un lieu d’échanges entre les différents intervenants au cours desquels sont expérimentés des cycles d’essais-erreurs-corrections ou chacun trouve sa ...