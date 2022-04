Bruxelles labellise neuf collectivités françaises engagées sur le climat

Publié le 28/04/2022 • Par Arnaud Garrigues • dans :

La Commission européenne a retenu la candidature de neuf villes françaises dans le cadre du programme «100 villes neutres pour le climat». En leur octroyant ce label, elle leur donne accès à une plateforme d’expertise et de financement, qui doit les aider à déployer des plans d’actions ambitieux

Neuf villes françaises sont désormais engagées auprès de la Commission européenne à réduire drastiquement leurs émissions d’ici à 2030. Elles ont été retenues le 28 avril 2022 pour participer au programme « 100 villes neutres pour le climat », au terme d’un appel à candidatures lancé à travers l’Europe.

De multiples avantages à la clé

Labellisées, elles vont signer un contrat « ville climatique » avec Bruxelles qui, sans les contraindre juridiquement, leur donnera accès à une plateforme de financement et d’expertise, mise en place dans le cadre du vaste programme dédié à la recherche européenne, Horizon Europe. Dotée de 360 millions d’euros pour 2022-2023, elle financera des actions de recherche et d’innovation dans les domaines de la mobilité, l’efficacité énergétique ou l’urbanisme vert. Cette plateforme octroiera aux villes lauréates une assistance technique, réglementaire et financière, mais elle leur permettra aussi de monter des projets partenariaux qui faciliteront l’obtention d’autres financements européens dédiés à cet objectif.

Car Bruxelles compte bien sur les villes pour atteindre son propre objectif : baisser de 55 % ses émissions de CO 2 d’ici à 2030, puis devenir neutre en 2050. Ainsi, les 100 villes retenues parmi 377 candidatures représentent 12 % de la population européenne. Parmi elles, l’on compte nombre de capitales (Paris, Rome, Bratislava ou Stockholm) ou de grandes métropoles (Barcelone, Amsterdam, Munich, etc.). Mais également des villes de moindre envergure et aux profils divers. Ainsi en France, le palmarès a retenu Paris, Lyon et Marseille, mais aussi Angers Loire métropole ou Dunkerque. Avec cette sélection, la Commission espère disposer d’un panel de situations suffisamment varié pour pouvoir avancer rapidement sur ces questions et faire bénéficier l’ensemble des villes des solutions trouvées.

Si elles ne représentent que 4 % de la superficie de l’UE, les zones urbaines abritent 75 % de ses citoyens et produisent plus de 70 % des émissions de CO 2 . D’où l’intérêt d’y multiplier les pistes d’expérimentation et d’innovation pour aider toutes les autres zones urbaines dans leur transition vers la neutralité climatique : il s’agit « d’atteindre des émissions nettes de gaz à effet de serre nulles en équilibrant ces émissions, de sorte qu’elles soient égales (ou inférieures) aux émissions qui sont éliminées par l’absorption naturelle de la planète », selon la définition de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques.

Ville vs métropole

Bruxelles mise aussi sur une gouvernance locale large pour atteindre ces objectifs ambitieux. Les engagements pris doivent inclure la mobilisation par les villes de toutes les parties prenantes, des citoyens aux entreprises en passant par les universités et bien entendu, les différents niveaux de collectivités. Car les contrats signés entre Bruxelles et les villes prévoiront la mise en œuvre d’un plan global pour modifier et réduire la consommation énergétique, diminuer et améliorer le traitement des déchets et favoriser les mobilités douces. Des compétences partagées en France, par les villes et leurs intercommunalités.

A Marseille, par exemple, la municipalité (Printemps marseillais, union de gauche) qui s’est beaucoup investie pour obtenir cette labellisation envisage de travailler sur « des projets concrets sur la question du retour de la nature en ville, des transports, sur la réhabilitation thermique du parc immobilier et des équipements publics de la ville, sur la production d’énergies renouvelables et durables, en passant par l’inclusion citoyenne et l’innovation ». Mais la métropole Aix-Marseille-Provence, de bord politique opposé, le rappelait en février : « cette candidature s’appuie, en grande partie, sur les compétences stratégiques de la métropole, qui porte de nombreuses actions au service de la transition énergétique : mobilité, aménagement et urbanisme, rénovation énergétique des bâtiments, développement économique… Les communes disposent de leviers d’action réduits pour agir, la plupart des compétences en matière de neutralité carbone relevant » des autres collectivités et de l’Etat.