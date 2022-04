Offre numérique : où en sont les bibliothèques territoriales ?

Bibliothèques

Une étude commandée par le ministère de la Culture à Ipsos confirme l’effet « covid » sur l’offre numérique en bibliothèque. Les auteurs dressent aussi l'état des lieux et mettent en lumière les difficultés qui freinent encore le développement de cette offre.

Plus de lecteurs inscrits à l’offre numérique, plus de ressources proposées, plus d’argent consacré aux acquisitions. Tel est, à gros traits, l’effet « covid » sur l’offre numérique des bibliothèques territoriales. C’est ce qui ressort d’une étude réalisée sur la période 2021-2022 par Ipsos pour le compte du ministère de la Culture, mise en ligne le 8 avril. Les responsables de 2014 bibliothèques ont été interrogés entre le 24 septembre et le 2 novembre 2021.

Quelle que soit la taille de la population desservie, les bibliothèques disposant d’une offre numérique ont vu bondir le nombre d’inscrits à ces ressources entre 2019 et 2020.

