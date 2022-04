Culture de la donnée : zoom sur deux projets territoriaux

Numérique

Publié le 28/04/2022 • Par Laura Fernandez Rodriguez • dans : France

A l’occasion du Fing Data Day, journée consacrée à la coconstruction d’une culture commune de la donnée, retour sur deux projets de données en cours dans des collectivités locales, RUDI à Rennes, et sur les données de mobilité à La Rochelle.

Comment mettre en place un projet ou une expérimentation liés à la donnée dans une collectivité ? A l’occasion de son dernier événement (voir encadré), le Fing Data Day, qui s’est tenu le 28 avril, la Fing a comme à son habitude mis à l’honneur la culture de la donnée, et a zoomé sur plusieurs projets territoriaux.

Faciliter l’accès aux données

Pour décortiquer les efforts à déployer en termes d’acculturation, de gouvernance, et de confiance, Ben Lister, chargé de mission Open data à Rennes métropole, est revenu sur le projet RUDI, qui vise à « permettre à l’ensemble des acteurs, publics et privés, d’accéder facilement à des données afin de produire des services respectueux de la vie privée et des valeurs du service public ».

RUDI est un métacatalogue, désormais accessible en version beta, et qui s’inscrit en continuité avec les deux années d’amorçage du projet de service public métropolitain de la donnée (SPMD) mené par Rennes métropole. « Rudi ne stocke pas de données, il recense les données dont chaque partenaire garde la maîtrise », a précisé Ben Lister. D’ici mai 2023, la plateforme souhaite également pouvoir partager des données restreintes (c’est-à-dire accessibles sous conditions), intégrer des fonctionnalités liées aux données personnelles, et approfondir le modèle de gouvernance (ses règles de fonctionnement, le cadre juridique).

Former les agents Afin d’accompagner la montée en compétences numériques des agents territoriaux, jusqu’à juin prochain, une trentaine de collectivités expérimentatrices participent à la construction de l’offre PIX Territoires. Avec le soutien de la banque des territoires, cette offre se veut sur-mesure pour les collectivités, et comporte plusieurs briques : « des tests sur mesure, des approches transversales et sectorielles, un kit de déploiement et plusieurs modalités d’évaluation », a présenté Chloé Friedlander, chargée de mission innovation territoriale et smart cities à la Banque des territoires. L’offre comportera notamment « un test de détection de fragilité numérique des agents territoriaux (30 minutes), un test socle de compétences de bases (1 heure), autour de six compétences : navigation et utilisation du matériel, environnement numérique, outils collaboratifs, culture numérique, bases de la bureautique, cybersécurité… Un parcours « culture de la donnée » est également spécifiquement conçu pour agréger des notions autour des données personnelles et du RGPD, mais aussi de la production et l’exploitation des données.

Sylvain Lapoix, consultant auprès de Datactivist, a de son côté évoqué le travail actuellement en cours avec l’agglomération de La Rochelle autour de l’empreinte carbone des mobilités, inspiré du travail de la Fing autour du self data territorial, dont le but est « la production, l’exploitation, et le partage de données personnelles par les individus, sous leur contrôle et à leurs propres fins », selon la définition tirée du guide réalisé par la Fing.

Se réapproprier ses données

Initiée par la ville de La Rochelle et désormais portée à l’échelle de l’agglomération, dans le cadre de deux projets, La Rochelle territoire zéro carbone, et le programme Agremob, portant sur les mobilités, cette expérimentation s’intéresse aux mobilités dans le cadre du développement durable, en partenariat avec la banque des territoires.

L’expérimentation repose sur « 500 volontaires bêta-testeurs, qui se réapproprient leurs données, et la collecte de ces données pour en étudier la sociométrologie ». Concrètement, un capteur est installé sur le smartphone de chaque participant, et ce « Tracemob » transfère ensuite un journal des mobilités analysé par la suite par le logiciel Coach C0 2 .

Participer à l’intérêt général

Sylvain Lapoix coordonne et suit les bêta-testeurs et a pu constater les ravages d’un discours « mystique élitiste entourant la technologie », qui peut conduire les citoyens à s’autodisqualifier alors que « nous sommes tous des usagers du numérique pour nos mobilités, même si on ne le perçoit pas forcément comme cela ». Une autre croyance peut résider dans le fait que les données sont « décorrélées de tout enjeu ou problématique pratique », alors que justement les données peuvent permettre de ramener l’empreinte carbone à des aspects très concrets, comme le fait de se déplacer.

Alors « qu’une partie du discours tenu sur les données est aujourd’hui impulsé par des entreprises pourvoyeuses de services numériques », induisant un rapport « transactionnel », Sylvain Lapoix s’attache à en montrer les angles morts, et rappelle l’importance de « contribuer à l’intérêt général via la participation citoyenne sur ce type de projets ».