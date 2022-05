Un triporteur à livres au parfum de surprise

Bibliothèques

Publié le 06/05/2022 • Par Aurélie Dunouau • dans : Innovations et Territoires, Régions

Depuis février, un « kraft truck » chargé de sacs surprise remplis de livres, CD et DVD s’arrête dans les parcs de la ville de Nancy.

Chiffres-clés Coût : 20 000 euros d'investissement financés par la ville et l’Etat. Les dépenses de fonctionnement (essence et entretien) sont intégrées aux dépenses courantes de la médiathèque.

[Nancy, Meurthe-et-Moselle, 105 100 hab.]

Avec son graphisme joyeux réa­lisé en interne, le triporteur Piaggio des bibliothèques de ­Nancy, tout d’orange vêtu, attire l’œil des promeneurs des parcs de la ville depuis la mi-février. Derrière leur comptoir­, les bibliothécaires ­Aurore, ­Thomas ou ­Nathalie se prêtent volontiers à la ­discussion avec les habitants, qu’il s’agisse de répondre à leur curiosité ou de leur ­conseiller des livres. Ce tout nouveau concept, différent des classiques bibliobus, à l’orga­nisation plus contraignante, fait mouche. Le « kraft truck », tel qu’il a été baptisé, propose aux habitants d’emprunter des sacs surprise remplis de livres, CD et DVD, sélectionnés par thématiques pour les adultes et par tranches d’âge pour les enfants.

Selon ­Isabelle ­Huber, conservatrice en chef, responsable des services aux publics des bibliothèques et de la médiathèque Manufacture, c’est une manière d’ajouter de la proximité et de mieux mailler le territoire. « Nous avons quatre bibliothèques mais la médiathèque Manufacture est difficile d’accès. Depuis les ­confinements, nous menons une réflexion pour répondre aux attentes des usagers, prêter d’autres manières. Nous poursuivons le “click and collect”, mais nous voulions aller plus loin », explique-t-elle.

­Comptoirs de livres disséminés dans la ville

Deux dispositifs innovants ont été mis en place cette année dans cette optique : le « kraft truck » ainsi que des ­comptoirs disséminés dans la ville, où les usagers peuvent venir retirer leur commande ou leur « kraft surprise ». « Nous nous sommes inspirés de l’expérience de ­Châlons-en-­Champagne, où les casiers sont mis à disposition dans différents endroits de la ville, mais nous y avons ajouté une présence physique », ­continue-t-elle.

Pour l’instant, les trois MJC de la ville, le musée de l’Ecole de ­Nancy et un commerce de vélos ont répondu favorablement. ­Isabelle ­Huber ­compte passer à ce qu’elle appelle un « stade industriel », pour que « l’usager puisse réserver directement sur le catalogue et retirer ses ­documents à l’­endroit de son choix. L’objectif est de multiplier les comptoirs. » Ce partenariat mené avec les acteurs de la ville vise deux publics : d’abord, les lecteurs habituels, les personnes âgées, pour qui la médiathèque est éloignée, et les actifs, qui n’ont pas le temps de s’y déplacer. Selon la directrice des bibliothèques de ­Nancy, le « kraft truck » ajoutera à ce public classique des nouveaux usagers, attirés par cette forme plus légère.

Des demandes de nouveaux lecteurs

­Nathalie ­Walerczyk, responsable du service « kraft » pour les bibliothèques de ­Nancy, ­confirme cette attente sur le terrain. « Depuis que nous avons ­commencé, les gens sont surpris, viennent demander ce que nous proposons, remarque-t-elle. Ce mini-camion très sympa les impressionne moins que la médiathèque. Nous avons même des demandes de nouveaux ­lecteurs. » Le truck est équipé du système informatique de la bibliothèque, permettant de réaliser les inscriptions in situ.

Pour s’en ­occuper, deux adjoints territoriaux du patrimoine ont été recrutés au sein de ce nouveau service « kraft ». Une douzaine d’agents viendra en renfort afin de les suppléer, en cas d’absence ou durant l’été. Pour le moment, le « kraft truck » se déplace deux fois par semaine dans les parcs de la ville, mais, bientôt, ses sorties vont se multiplier, pour culminer l’été. « Nous allons coller à l’­action culturelle de la ville, aux temps forts programmés et aux saisons », souligne ­Isabelle ­Huber.

Selon elle, cette nouvelle manière de faire devrait à la fois fidéliser et élargir la base des usagers. Peut-être est-ce aussi une alternative face à la baisse de fréquentation consécutive à la crise sanitaire, estimée à 30 % pour les bibliothèques de ­Nancy.

Contact : Nathalie Walerczyk, responsable du service « kraft », nathalie.walerczyk@mairie-nancy.fr

Références Restez informé de l'actualité des politiques culturelles, inscrivez-vous à la Newsletter Culture de la Gazette

Thèmes abordés Bibliothèques

Politiques culturelles