Quelle stratégie financière pour sa rénovation énergétique ?

En matière de rénovation énergétique, l’approche économique fait débat : des actions à gain rapide ou une stratégie long terme ? Quels sont les bons indicateurs économiques ? Faut-il prendre en compte les aides et subventions dans la décision ?

Par Thomas Lagier, expert Lowit dans l’efficacité énergétique des bâtiments tertiaires

ARE ou RCP ? Le sujet de la rénovation énergétique des bâtiments est complexe. L’un des premiers scénarios à trancher est celui des actions de rénovation énergétique (ARE) versus une rénovation complète et performante (RCP). La Banque des territoires prône la démarche ARE avec un retour sur investissement rapide, via son dispositif Intracting pour les collectivités territoriales. Les dispositifs des certificats d’économie d’énergie (CEE), à travers la mise en place de fiches standardisées, favorisent également les ...