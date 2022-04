Recensement : modification des groupes de rotation déterminant la date de collecte

Recensement

Publié le 28/04/2022 • Par Léna Jabre • dans : TO parus au JO

La loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité prévoit que le recensement de la population peut avoir lieu selon des modalités différentes en fonction de la population de la commune concernée et selon des dates différentes.

L’annexe au décret du 23 juin 2003 portant répartition des communes pour les besoins du recensement de la population contient la répartition de l’ensemble des communes françaises selon leur taille et la date de recensement. Cette annexe est mise à jour tous les ans afin de tenir compte des changements liés à la création ou la suppression de communes ou aux changements de leur population.

Un décret du 27 avril tient compte de la situation au 1er janvier 2022. Le prochain recensement concerne les groupes E et S et commencera le 19 janvier 2023 en France métropolitaine et aux Antilles-Guyane, le 2 février 2023 à La Réunion et à Mayotte.