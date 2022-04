Pour lutter contre les déserts médicaux, la Meuse parie sur la télémédecine

Santé publique

Publié le 28/04/2022 • Par Isabelle Raynaud • dans : Actu expert santé social, Régions

Par son dispositif e-Meuse Santé, le département et ses voisins viennent de lancer deux appels à expérimentation pour créer l'ébauche d'un service public de l'accès aux soins.

La télémédecine comme solution miracle aux déserts médicaux : cela fait maintenant plusieurs années que l’idée prospère. Sans que les résultats promis n’apparaissent vraiment. La pandémie de Covid-19 a néanmoins été un accélérateur fort : les médecins, assez réticents jusque-là, s’y sont mis, certains patients aussi.

Mais pour que la télémédecine soit une véritable aide pour l’accès aux soins de tous, il va falloir aller beaucoup plus loin. Et pour cela, expérimenter de nouvelles façons de faire. Un défi qu’ont décidé de relever la Meuse, la Haute-Marne et la Meurthe-et-Moselle.

Expérimentations en cours

Le projet « e-Meuse Santé » a fait partie, en 2019, des lauréats du programme « Territoires d’innovation » qui ...

