OneWater : un programme pour répondre au défi du changement climatique

Le nouveau programme de recherche OneWater s’intéresse à l’eau comme bien commun et définit plusieurs défis pour faire face au changement climatique. Il interrogera aussi le modèle de gouvernance actuel, basé sur les bassins versants. Présentation par Dominique Darmendrail, directrice du programme eaux souterraines au BRGM.

Ce nouveau programme de recherche sur l’eau a été en mars dernier. Pouvez-vous nous le présenter ?

Le programme OneWater fait partie des programmes et équipements prioritaires de recherche (PEPR). Ces programmes doivent permettre de construire ou consolider un leadership français et de préparer l’avenir en relevant les défis économiques, sociaux, environnementaux, etc. Ils sont financés par le quatrième Programme d’investissements d’avenir (PIA4) et par le plan « France 2030 ». Ces PEPR sont de deux sortes, « stratégies nationales » ou « exploratoires ». OneWater fait partie de la seconde catégorie, qui ...