Ex-manager territorial, le profil idéal

Jean-Pierre Berthou, ancien DGS

[CDG du Finistère 505 collectivités affiliées, 13 800 agents]

Le CDG du Finistère a recours à des fonctionnaires retraités pour les enquêtes administratives : « Il faut des personnes ayant les compétences, la disponibilité et la neutralité », explique ­Nicolas ­Lonvin, DGS. Pour les enquêtes sensibles, il envisage d’échanger ses médiateurs avec le CDG du ­Morbihan. Et pour la médiation préalable obligatoire, il entretient jalousement un vivier d’anciens cadres territoriaux. « Dans ce cadre, nous avons recruté des retraités, car il fallait des personnes sans connexion professionnelle avec les parties et sans obligation de réserve, explique-t-il.

De plus, afin de se positionner de manière équilibrée, il faut avoir dû chercher le consensus toute sa carrière. Seule une pratique managériale apporte cela. » L’un de ces médiateurs, Jean-Pierre ­Berthou, ancien DGS d’intercommunalité, confirme : « Quand on a été directeur, on connaît les attentes des élus et celles des personnels. C’est un regard différent. » Mais s’il a accepté cette mission le sortant de l’inactivité soudaine liée à la retraite, il se sent peu à peu « moins imprégné par le contexte territorial ».

