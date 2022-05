Relations police-population : des rencontres pour agir sur le terrain

Sécurité

Publié le 10/05/2022 • Par Isabelle Jarjaille

C’est l’un des axes forts de la Stratégie nationale de prévention de la délinquance : retisser les liens entre la population et les polices. A Rennes, il prend forme concrètement via des rencontres organisées dans tous les quartiers, avec succès.

Les rendez-vous, individuels, s’enchaînent et les mêmes constats reviennent : on parle d’espaces publics et privés confisqués par les dealers, d’insalubrité, de rodéos au milieu des enfants qui jouent, des cris qui résonnent entre les tours, jour et nuit, pour prévenir de l’arrivée de la Brigade anti-riminalité. « Ça fait cinq mois que je ne dors pas la nuit. J’en ai marre de ce quartier, c’est la zone », résume Jean (1), extrêmement las. Le sexagénaire le connaît bien ce quartier au sud de la ville de Rennes (220 488 hab en Ille-et-Vilaine), il y a été gardien d’immeuble pendant 40 ans. Mais, aujourd’hui, il ne sait plus comment faire face et espère trouver des solutions en venant rencontrer Olivier Nivière, chef de service de la police ...