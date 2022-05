Police municipale : la déontologie en ligne de mire

Déontologie

Publié le 02/05/2022 • Par Mathilde Elie • dans : A la Une prévention-sécurité, Actu experts prévention sécurité, France

L’évolution des missions des policiers municipaux pose la question de leur relation avec le public. Au vu de la gravité du comportement de certains agents, se pose aussi celle de leur formation à la déontologie et de leur contrôle.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Ces dernières années, plusieurs faits mettant en cause des policiers municipaux ont été signalés à la justice. Récemment, trois agents niçois ont été accusés de violences aggravées à l’encontre d’un jeune homme qui aurait tagué l’un de leurs véhicules. Quelques jours plus tard, c’était à la police municipale d’Auxerre de faire parler d’elle pour avoir organisé un « challenge » anti-SDF. Comment expliquer ces faits qui mettent à mal les relations entre les policiers municipaux et les habitants ?

Doctrine d’emploi

Ces comportements peuvent être liés à la transformation du métier, selon Adrien Mével, doctorant en sciences politiques au laboratoire Arènes, Université Rennes 1. « Les agents sont de plus en plus armés. Cela entraîne une évolution de leurs missions et de leur périmètre ...