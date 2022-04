Démocratie coopérative et communs : Grenoble lance son pacte de coopération

Publié le 27/04/2022 • Par Séverine Cattiaux • dans : Actu juridique, Régions

Faciliter le droit à l'initiative des habitants en créant un « pacte de coopération ». Tel est l'enjeu de la délibération votée fin mars à Grenoble. C’est la première fois qu'une collectivité propose un outil juridique susceptible de développer la pratique des communs, s’accordent à dire les experts.

Votée le 28 mars dernier, la délibération de la Ville de Grenoble part d’un constat : la commune reçoit de nombreuses demandes d’habitants qui veulent apporter leur concours, mettre la main à la pâte dans de plus en plus de services publics. Cette tendance s’est manifestée encore plus fortement pendant la crise sanitaire.

« Beaucoup d’habitants ont voulu apporter leurs aides. Mais c’était assez frustrant, on ne pouvait pas y répondre, en raison du frein juridique, et en terme de sécurité, il y avait potentiellement trop de risques » explique Anne-Sophie Olmos, conseillère municipale déléguée aux Communs à Grenoble. Depuis quelques années, les habitants sont nombreux à vouloir intervenir dans les bâtiments, observe également l’élue, que ce soit dans les écoles, ou des ...

