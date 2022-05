Le coworking, un atout pour l’interco et les salariés

« J’avais besoin de sortir de mon quotidien »

Cédric Lançon, ingénieur en mécanique et télétravailleur permanent

« J’étais en télétravail à domicile pour une société­ parisienne depuis 2017, et mon patron avait ­accepté cette condition sine qua non. Plusieurs raisons m’ont poussé à intégrer l’espace de coworking de ­Chamblay, situé à 2 kilomètres de mon domicile : le confinement et la difficulté à travailler avec les enfants à la maison, l’encombrement de mes deux imprimantes 3D à domicile, le besoin de sortir de mon quotidien et d’avoir une vie sociale.De plus, nous recrutions une personne qu’il n’était pas facile de former à distance. En septembre 2020, j’ai donc loué un bureau double pour nous deux à l’espace de coworking, bien équipé, avec la fibre entre-temps. L’entreprise paye le loyer de 300 euros HT par mois. »