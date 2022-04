Finances, décentralisation, climat… la feuille de route d’Emmanuel Macron

Présidentielle 2022

Publié le 26/04/2022 • Par Arnaud Garrigues Claire Boulland Cédric Néau Delphine Gerbeau Isabelle Raynaud Jean-Baptiste Forray Romain Mazon • dans : A la une, France

Hausse du point d’indice, fin de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, retour du conseiller territorial, saison 2 du plan Action cœur de ville… : gros plan sur le chapitre « collectivités » du nouveau quinquennat.

A peine réélu, le chef de l’Etat n’a plus qu’un objectif en tête : remporter les législatives qui se dérouleront les 12 et 19 juin. En bonne place dans sa hotte à promesses se trouve la hausse du point d’indice des fonctionnaires, programmée en juillet. Une manière d’amortir le choc de l’inflation, qui a dépassé 3 % pour la première fois depuis 1991, avec des prévisions d’un taux proche de 6 % sur un an. Il n’a, depuis, été augmenté que deux fois de 0,6 % (en 2016 et en 2017) pour atteindre 4,69 euros. Ainsi, la perte de pouvoir d’achat s’élève à près de 12 % depuis douze ans, évaluent les syndicats. Les fonctionnaires débutants sont particulièrement affectés. Le bas des grilles est bloqué, d’où un problème de recrutement.

