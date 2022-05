Rafraîchir les villes par les arbres

Le programme de recherche Cooltrees, porté par l’Inrae depuis 2017, propose des outils pour accompagner les professionnels du végétal des villes dans leur stratégie d’adaptation au changement climatique.

Espaces verts et végétalisation

Porté par l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (Inrae), en partenariat avec l’Institut national des sciences appliquées (INSA) de Strasbourg, Plante et Cité et l’Eurométropole de Strasbourg, le programme de recherche Cooltrees (1) vise à mieux connaître le fonctionnement des arbres de façon à bien les intégrer au paysage urbain.

Fonctionnement des arbres

Démarré en 2017 et clôturé en 2021, et financé par l’Agence nationale de la recherche (ANR), ce programme s’est concentré sur une allée de tilleuls se trouvant au parc du jardin du Palais universitaire de la ville de Strasbourg ...