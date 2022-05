La construction en bois s’enracine dans les territoires

Depuis plusieurs années, des collectivités parient sur les matériaux biosourcés et notamment sur les constructions en bois, qui ont le vent en poupe, en particulier depuis l’adoption de la RE2020. Petit tour d’horizon de quelques initiatives phares.

Le choix du bois s’inscrit dans une logique double de circuit court et de développement durable. Ce matériau biosourcé est un excellent isolant qui permet de réduire de manière significative la consommation énergétique des logements et donc leurs émissions carbone. Un des prochains programmes exemplaires à être livré en juin 2022 est Wood’Art à Toulouse (Haute-Garonne). Cet ensemble imposant (logements, commerces, hôtel) représente une surface de plus de 13 000 m2 pour 20 millions d’euros. À l’origine du projet, il y a la volonté de la ville et de l’aménageur métropolitain Oppidéa. En octobre 2016 ...