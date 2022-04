Une salle de padel connectée : une première à Dijon

Equipements sportifs

Publié le 26/04/2022 • Par David Picot • dans : A la Une acteurs du sport, Actu expert acteurs du sport, France

Une salle de padel « autonome et interactive » vient d’être inaugurée à Dijon (Côtes d’Or). Porté par un club de tennis, soutenu par les collectivités locales, cet équipement pourrait représenter une première pierre vers le gymnase multisports 100% connecté. Dès 2023 ?

Au cœur du Tennis Club Dijonnais (TCD), il a remplacé deux courts de tennis en terre battue. Ce vaste cube blanc, comme posé sur des parois vitrées, abrite aujourd’hui deux pistes – comme disent les initiés – de padel, le sport à la mode dérivé du tennis. La sobriété extérieure contraste avec la modernité intérieure où il est question d’accès par QR Code, de tablette numérique et autre captation et projection vidéo. Une salle interactive semblable à ce que proposent certaines structures de « five », le football à cinq qui se pratique en intérieur : réservation en ligne du créneau, accès autonome, usage de la vidéo pour les réseaux sociaux, etc.

Mais à en croire le concepteur SMC2, il pourrait surtout s’agir d’un premier pas vers un gymnase multisports entièrement ...