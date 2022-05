Comment sensibiliser les professionnels de santé aux maltraitances infantiles

Protection de l'enfance

Le conseil départemental de la Gironde a créé un nouveau MOOC (cours en ligne) pour former les professionnels de santé aux signes de maltraitance infantile et les encourager à signaler davantage.

« Les professionnels de santé sont en première ligne pour repérer les signes de maltraitance infantile, et pourtant ils signalent peu », explique Marie-Claude Agullana, vice-présidente chargée de la protection de l’enfance au conseil départemental de Gironde. Partant de ce constat, l’ ODPE et le CDEF ont conçu un MOOC – formation en ligne ouverte à tous – accessible gratuitement depuis le 1er mars à tous les professionnels de santé : infirmières, médecins, puéricultrices, etc.

Expliquer les étapes du signalement

Composé de 85 vidéos, d’une dizaine d’articles, et d’exercices, le MOOC est « très accessible, les interviews de professionnels de terrain sont très parlantes », estime Carole Berkenbaum, médecin au Samu social, qui a testé la formation avant son déploiement. Il aborde de nombreuses thématiques : Qu’est-ce qu’une information préoccupante ? Dans quelle situation peut-on lever le secret professionnel ? Quels actes médicaux nécessitent l’accord des parents ou de l’enfant ? A qui faire part de ses doutes en cas de suspicion ?

« Le MOOC montre comment s’enclenche la procédure de signalement et ce qui se passe après. C’est rassurant pour le professionnel de savoir que son signalement sera ensuite validé par une enquête, et que la responsabilité ne repose pas que sur lui », souligne Carole Berkenbaum. Le MOOC donne la parole aux différents maillons de la chaîne, qui expliquent leur rôle : police, gendarmerie, juge, unité médicojudiciaire qui pratique des examens en cas de violences sexuelles.

Dépistage

Sur le volet dépistage des maltraitances, plusieurs pédopsychiatres et pédiatres donnent des indications pour repérer des violences sexuelles, physiques, psychologiques. Le syndrome du bébé secoué est expliqué. « Des intervenants donnent des exemples de situations qui ont échappé à la vigilance des institutions, et disent comment on aurait pu l’éviter », poursuit Carole Berkenbaum. Des médecins racontent comment ils détectent les situations de harcèlement scolaire ou de violences conjugales.

L’ensemble des modules représente dix heures et demi de formation, mais chaque apprenant peut choisir les thématiques qui l’intéressent et les approfondir par des onglets optionnels. Des tests permettent de valider les connaissances et d’obtenir une attestation de formation.