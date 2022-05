À Lorient, la SPL Bois énergie renouvelable booste les chaufferies bois

Gagner en autonomie énergétique et produire de la chaleur renouvelable décarbonée, c’est l’objectif de la société publique locale Bois énergie renouvelable créée à Lorient. Une dynamique qui monte en puissance et s’étend sur tout ce territoire.

Elle ne chôme pas ! Depuis sa création en décembre 2018, la société publique locale (SPL) Bois énergie renouvelable (BER), dans le Morbihan, a développé plusieurs projets et exploite déjà quatre réseaux de chaleur. « Un autre va être mis en service cet été et deux autres l’été 2023. Quatre autres réseaux de chaleur sont en phase d’études. On peut dire que nous mettons en service un nouveau réseau environ tous les six mois », affirme Lucie Lebrun, responsable administrative et financière de la SPL.

Contrat de vente de chaleur

Les dernières chaudières bois ont été inaugurées ...