Des stores plutôt que la climatisation

La ville de Poissy a choisi d’équiper ses quinze écoles de stores extérieurs en toile haute performance, pour limiter la hausse des températures, en période de canicule.

Jusqu’à 11 °C en moins à l’intérieur : la ville de Poissy (Yvelines) a trouvé la solution pour limiter la hausse des températures dans ses quinze écoles, sans recours à la climatisation ! « Au fil des années, de plus en plus de remarques sur l’inconfort thermique dans les salles de classe nous remontaient et parfois dès le mois d’avril. L’installation de la climatisation nous aurait coûté plus de 200 000 euros, sans compter les frais de maintenance et de fonctionnement. Il fallait qu’on trouve une solution technique plus sobre en énergie et en équipement et plus durable, dans le cadre de notre plan ...