Un MOOC sur la protection de l’enfance utilisé par plus de 6000 professionnels

Formation

Publié le 26/04/2022 • Par Mariette Kammerer • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social, France, Toute l'actu RH

Une formation en ligne conçue par la Gironde est destinée aux professionnels de la protection de l’enfance. Gratuite et ouverte à tous, elle en explique le fonctionnement, en donnant la parole à de nombreux spécialistes et partenaires.

« Les jeunes diplômés en travail social ont quelques notions sur la protection de l’enfance, mais on constatait un manque, y compris chez les anciens, car les prises en charge et la législation évoluent, il y avait nécessité d’approfondir la formation de nos agents», explique Marie-Claude Agullana, vice-présidente chargée de la protection de l’enfance au conseil départemental de Gironde.

D’où la création d’un MOOC – formation en ligne ouverte à tous – en 2019, orchestrée par le centre départemental de l’enfance et de la famille, et destinée d’abord ses agents avant d’être ouverte à tout le monde, gratuitement. « Le but est que les agents du CDEF, quel que soit leur métier, connaissent le fonctionnement global, la vie des enfants, et sachent ce que font leurs collègue ...