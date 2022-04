Services locaux de transport ferroviaire de voyageurs : le rôle des acteurs dans la sécurité de l’exploitation

Transports

Publié le 26/04/2022 • Par Léna Jabre • dans : Textes officiels, TO parus au JO

Conformément à l’article L. 2201-1 du code des transports, un décret du 25 avril définit le régime de sécurité applicable aux infrastructures destinées à un usage de transport de voyageurs strictement local et aux véhicules circulant sur ces infrastructures, y compris aux véhicules de transport de marchandises, dont la directive (UE) 2016/797 relative à l’interopérabilité du système ferroviaire au sein de l’Union européenne et la directive (UE) 2016/798 relative à la sécurité ferroviaire au sein de l’Union européenne prévoient que les Etats membres peuvent les exclure du champ d’application des mesures mettant en œuvre ces directives, ces mesures étant transposées dans le droit national par le décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l’interopérabilité du système ferroviaire et modifiant ou abrogeant certaines dispositions réglementaires.

Il définit le rôle des acteurs ferroviaires, leurs responsabilités en matière de sécurité, l’organisation de la gestion de la sécurité, les conditions de mise sur le marché des constituants d’interopérabilité, des sous-systèmes mobiles et de mise en service des installations fixes, ainsi que le dispositif d’élaboration du référentiel technique.