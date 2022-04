Décryptage

Ce que change la loi « sport » pour les collectivités territoriales

Publié le 25/04/2022 • Par Auteur associé • dans : A la Une acteurs du sport, Actu expert acteurs du sport, Actu juridique, Analyses juridiques, France

Les communes et les EPCI établissent un plan local organisant les orientations et les actions qui visent à la promotion et au développement du sport sur leur territoire. Un référent est désigné au sein de chaque établissement social et médicosocial pour toutes les activités physiques et sportives y étant dispensées. Les maisons sport-santé assument des missions d’information, de formation et de mise en réseau en matière d’activités sportives.

