A Brest, les enfants participent aux aménagements publics

La ville de Brest redonne la parole aux enfants. Objectif : qu'ils reprennent place dans la ville. Pour ce faire, poser une méthode est essentiel.

« On ne peut pas se satisfaire du constat que pose les chercheurs sur la désertification des espaces publics par les enfants, les jeunes », annonce d’emblée Jean-Marie Cochet, directeur Éducations à la ville de Brest. Peurs de la voiture, crainte de l’inconnu malveillant, vision de l’espace public par les parents, etc. : les enfants et les jeunes n’investissent plus l’espace public.

Dans le cadre de son projet éducatif et citoyen 2021-2026, Brest fait le pari de faire participer les enfants pour qu’ils se réapproprient les lieux publics.

Expérimenter une méthode…

« Nous ne nous focalisons plus sur le contenu mais sur comment faire émerger et tenir compte des attentes des enfants. Commencer par écouter leur parole, c’est partir des usages. Nous ...

