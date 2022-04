Présidentielle : le choc des deux France

élection présidentielle

Publié le 25/04/2022 • Par Alexandre Léchenet Jean-Baptiste Forray • dans : A la une, France

Victorieux avec 58,5 % des suffrages, Emmanuel Macron s’appuie sur les métropoles, les villes moyennes, la façade Ouest du pays et Auvergne-Rhône-Alpes. Marine Le Pen, a contrario, l’emporte dans une majorité de communes rurales, avec de gros scores dans le quart Nord-Est désindustrialisé et le midi. Principale surprise du scrutin : l’Outre-Mer où l’électorat de Jean-Luc Mélenchon s’est massivement reporté sur la candidate du RN.

L’équation est quasi-mathématique : plus une commune compte d’habitants, plus elle vote pour Emmanuel Macron, reconduit au second tour de la présidentielle avec 58,5 % des suffrages contre 41,5 % à Marine Le Pen. Le candidat sortant dépasse la barre des 70 % à Paris, Lyon, Toulouse, Nantes, Montpellier, Strasbourg et Lille. S’il fait de moins bons scores dans les grandes villes de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, fief historique du lepénisme (59,8 % à Marseille, 55,4 % à Nice et 50,4 % à Toulon), le chef de l’Etat rafle la mise dans la grande majorité des cités moyennes. Emmanuel Macron l’emporte très largement par exemple à Moulins dans l’Allier (60,5 %) et Bourg-en-Bresse dans l’Ain (66,1 %), alors que les campagnes environnantes ont tendance à opter pour Marine Le Pen.