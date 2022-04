Climat scolaire

Violence à l’école : les élèves de CM1/CM2 ne sont pas épargnés

Publié le 27/04/2022 • Par Michèle Foin • dans : A la Une Education et Vie scolaire, Actu expert Education et Vie scolaire, Toute l'actu prévention-sécurité

Phovoir

D’après la première enquête de climat scolaire et de victimation auprès des élèves de CM1 et CM2, près de quatre élèves sur dix ont déjà craint d’aller à l’école, et se disent victimes d’insultes, de moqueries, de mises à l’écart ou de vols, tandis que trois sur dix déclarent des atteintes physiques.

