Les agents préparés à combattre le harcèlement entre enfants

Formation

Publié le 04/05/2022 • Par Valérie Brunet • dans : A la Une prévention-sécurité, Actu expert Education et Vie scolaire, Actu experts prévention sécurité, Régions, Toute l'actu RH

La ville d'Orvault forme tous ses agents intervenant auprès des enfants et des jeunes dans le but de lutter contre le harcèlement. Témoignages.

[Orvault (Loire-Atlantique) 625 agents, 27 200 hab.] « Nos agents avaient constaté des situations de harcèlement entre enfants. Ils étaient démunis. Situation ultime : les parents demandaient un changement de ­structure », explique ­Thierry ­Vasse, directeur général adjoint « éducation enfance jeunesse » de la ville d’Orvault. La loi contre le harcèlement scolaire du 2 mars 2022 pose de nouvelles obligations en matière de formation. Dès 2019, la ville a formé ses équipes pour lutter contre ce fléau.

« Nous abordons le harcèlement sur tous les temps de l’enfant. Ce sujet doit se traiter avec les collectivités et le monde associatif, car il ne concerne pas uniquement l’Éducation nationale », ajoute ­Thierry ­Vasse. ­Orvault a programmé deux formations.

La première, de quatre jours, organisée par l’instance­ régionale d’éducation et de ­promotion de la santé (Ireps) des Pays de la ­Loire a permis aux équipes encadrantes de renforcer les compétences psychosociales dans leurs pratiques professionnelles. L’objectif de la seconde est d’acquérir une méthode commune : la préoc­cupation partagée. Chargés de mission, chefs de service et responsables de site ont été formés par ­Jean-­Pierre ­Bellon, di­recteur du centre de ressources et d’études systémiques contre les intimidations scolaires (Resis).

Cohésion d’équipe

Les agents outillés forment ensuite leurs collègues pour faire cohésion. Point de mire : la réactivité et des formations adaptées en fonction des situations rencontrées, de la composition de chaque équipe et des mobilités d’agents. Pour ­Céline ­Charbonneau, responsable des temps périscolaires : « Nous utilisons les réunions d’équipe pour former les nouveaux animateurs. Partager une méthode commune apporte une cohésion d’équipe.

Le climat scolaire est plus apaisé. » Seul bémol pour la responsable, « nous sommes pris par la gestion quotidienne. Une piqûre de rappel régulière, avec des temps de formation sur l’éducation ­positive, serait un plus ». Ces formations « sont intégrées au plan de formation triennal de la ville » explique ­Patricia ­Deniaud, chargée de la formation et de l’évolution professionnelle.

Communauté éducative

« Tous les ans, nous re­censons les besoins de formation. S’il y avait une fragilité sur ce sujet, j’aurais beaucoup plus de demandes. » La ville est solli­citée par le milieu asso­ciatif : « Nous essaimons dès que ­possible pour faire commu­nauté éducative. C’est un changement de posture », se réjouit ­Thierry ­Vasse.

Ce que propose le CNFPT Une quinzaine de stages inter-collec­tivités de deux jours sont proposés par le Centre national de la fonction publi­que territoriale, chaque année, dans le cadre de son offre nationale. Emmanuel ­Cartoux, chef du service à la population, conseiller « formation » à la délégation Pays de la Loire du CNFPT souligne l’augmentation de la demande régionale et explique « organiser­ au moins cinq sessions en intra chaque année, pour différentes collectivités. La formation intra est pertinente, car la démarche et les outils présentés sont opérationnels et peuvent être déclinés au sein des équipes ». Un webinaire sur le harcèlement entre enfants est accessible depuis les e-communautés. Le cyberharcèlement fera l’objet­ d’un futur webinaire.