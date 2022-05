Quand le jeu suscite des vocations chez les jeunes

Fonction publique territoriale

Pour faire connaître aux collégiens la fonction publique territoriale, des collectivités, des centres de gestion et des associations misent sur une approche ludique.

« On ne savait pas que les dames de la cantine travaillaient pour la mairie », « on pensait qu’il n’y avait que des secrétaires et des métiers administratifs » : ces verbatims de collégiens de classe de troisième, rapportés par ­Marie ­Costenoble, coordonnatrice « égalité des droits » à la ville de ­Clermont-Ferrand (2 400 agents, 145 000 hab.), confirment la méconnaissance par les jeunes des métiers territoriaux. Une ignorance qui constitue le premier frein à l’attractivité. D’où les opérations séduction lancées par les acteurs du monde territorial à destination des collégiens pour susciter des vocations.

Sur les traces du Cluedo

Et quoi de mieux que le jeu pour éveiller l’intérêt chez les nouvelles générations ? Le centre de gestion de la Haute-Savoie (71 agents, 426 collectivités affiliées soit 15 000 agents suivis) a, par exemple, élaboré en interne un jeu de rôle, comparable au Cluedo, pour faire découvrir les métiers des services techniques, des sports et loisirs, et les fonctions supports.

« Nous le proposons dans les collèges, entre midi et deux heures, en nous appuyant sur les “clubs jeux” dans lesquels se retrouvent les élèves », indique ­Valérie ­Bouvier, directrice générale des services du CDG. Un dépôt sauvage de déchets, un enfant que ses parents ont oublié de venir chercher à la garderie… les participants sont invités à mener l’enquête, prétexte à leur faire découvrir différents métiers territoriaux.

Parcours initiatique

Le centre de gestion de la Loire-Atlantique (95 agents, 307 collectivités affiliées, soit 14 000 agents suivis) a également fait le choix de créer un jeu de plateau, baptisé « Fonctionnary », pour faire découvrir les métiers et le statut de la fonction publique territoriale aux jeunes stagiaires de classe de troisième qu’il accueille dans ses services.

« Début février, pendant une semaine, nous avons reçu nos onze premiers élèves pour lesquels nous avions concocté un véritable parcours initiatique », rapporte Hélène Guillet, directrice générale des services. En plus du jeu, les collégiens ont participé à un speed dating sur le métier d’assistante administrative et à des ateliers métiers. Un quiz a clôturé cette session afin de mesurer les acquis de la semaine.

« Ce qui ressort, c’est que le Fonctionnary est un peu complexe pour des élèves de troisième. Nous allons donc travailler sur une nouvelle version », indique Hélène Guillet. Une fois consolidé, ce jeu a vocation à être dupliqué pour être mis à disposition des collectivités.

Clermont-Ferrand accueille, elle, chaque année, environ 150 élèves pour leur stage d’observation de troisième. Dès le lundi après-midi, ils sont tirés au sort pour constituer un conseil municipal ­fictif et jouer les rôles de maire, adjoints, conseillers délégués et d’opposition. « Par groupe, ils travaillent sur des délibérations que nous avons préparées. La création d’un vestiaire féminin par exemple. Ils élaborent puis lisent ensuite leurs délibérations, débattent et votent dans la salle du conseil municipal », explique Marie ­Costenoble.

Simulation d’un jury

D’autres jeux de rôle leur sont proposés dans les services qu’ils visitent, comme la simulation d’un jury de recrutement à la direction des ressources humaines. La journée de restitution du stage se fait au moyen de pictogrammes (ordinateur, livre, enfant, poussette, matières dangereuses…) que les collégiens sont invités à coller sur des paperboards pour exprimer ce qu’ils ont vu et appris dans les différents services.

Dans la peau d’un DGS grâce à un « serious game » Quelles compétences sont exercées par les collectivités ? Comment leurs décisions et leurs actions façonnent-elles les territoires ? Avec le nouveau jeu vidéo « Des agents territoriaux très spéciaux », les collégiens de quatrième et de troisième vont découvrir la fonction publique territoriale de manière ludique et interactive, en se glissant dans la peau d’un directeur général des services d’une communauté de communes. Développé par l’Institut de création et animation numériques, à la demande, en ­partenariat et grâce aux financements de la Casden Banque populaire, ce « serious game » a également bénéficié des contributions ­d’associations du monde territorial et du centre de gestion du Nord (150 agents, 900 collectivités affiliées, soit 25 000 agents suivis). Il sera proposé gratuitement, dès ce ­mois-ci, sous forme d’application, aux établissements scolaires du second degré et aux collectivités qui le souhaitent, accompagné d’un guide pédagogique.

