Enseignement supérieur

Ces villes qui rapprochent l’université des jeunes

Publié le 25/04/2022 • Par Michèle Foin • dans : Actu Education et Vie scolaire, Actu expert Education et Vie scolaire, France

ENGEES

Le bloc local investit de plus en plus dans l’enseignement supé­rieur pour attirer des formations post-bac dans les villes moyennes et ainsi lever les freins géogra­phiques et financiers à l’accès aux études supérieures. Et soutenir la dynamique de leur territoire.

