Un décret sur le contrôle du financement étranger des cultes

Financement

Publié le 25/04/2022 • Par Léna Jabre • dans : Textes officiels finances, TO parus au JO

Pris en application de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, un décret du 22 avril précise les modalités d’application de l’obligation de déclaration des aliénations des lieux servant habituellement à l’exercice public d’un culte prévue aux articles 17-1 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat et 79- IX du code civil local ainsi que celles des dispositions impliquant de déclarer les avantages, les ressources et les libéralités provenant directement ou indirectement de l’étranger, consentis aux associations exerçant un culte, aux congrégations et, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, aux associations inscrites à objet cultuel et aux établissements publics du culte conformément aux articles 19-3 de la loi du 9 décembre 1905, 79-VIII du code civil local et 910-1 du code civil.

Le décret fixe le montant des financements étrangers à compter duquel sont soumises à une obligation de certification des comptes les fiducies et personnes morales de droit français ayant servi d’intermédiaire pour permettre à ces associations, aux associations mentionnées à l’article 4-1 de la loi du 23 juillet 1987 et aux fonds de dotation prévus par l’article 140 de la loi du 4 août 2008 de bénéficier de ces financements.

En outre, il met les dispositions réglementaires relatives à la déclaration des libéralités consenties à des Etats ou à des établissements étrangers, régies par le décret n° 2007-807 du 11 mai 2007, en conformité avec les dispositions du droit de l’Union européenne en matière de successions.

Enfin, il prévoit les adaptations nécessaires pour son application dans les collectivités d’outre-mer.