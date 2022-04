Le Portail du patrimoine, nouvelle aide à la décision pour les communes

Patrimoine

Publié le 22/04/2022 • Par Hélène Girard • dans : Actualité Culture, Documents utiles, France

La Fondation du patrimoine a ouvert le 21 avril le Portail du patrimoine, plateforme numérique qui agrège des ressources pour les gestionnaires publics et privés. Les petites communes, le plus souvent dépourvues en ingénierie, y trouveront une aide à la maîtrise d'ouvrage.

Projet annoncé à la Gazette en décembre 2020 par Célia Vérot, directrice générale de la Fondation du patrimoine, la « plateforme numérique d’information » destinée aux propriétaires et porteurs de projets relatifs au patrimoine est désormais une réalité.

Des ressources pour les petites communes

Ouvert le 21 avril, le « Portail du patrimoine », qui associe la Fondation du patrimoine, le ministère de la Culture et celui de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités, vise à aider les acteurs du patrimoine en quête d’informations, de guides pratiques et de ressources juridiques et techniques, au premier rang desquels les élus locaux, les agents des collectivités. Chaque année, acteurs publics et privés portent des milliers de projets sur l’ensemble du territoire. Beaucoup, dont les petites communes, manquent souvent de ressources en interne.

« Dans les petites communes, les décideurs publics, sont souvent désarmés face à la complexité des dossiers. Ils n’ont pas l’ingénierie et les équipes pour mener des projets d’une certaine envergure. Soit ils butent sur de grosses difficultés, soit ils renoncent », expliquait Célia Vérot lors de son entretien avec La Gazette.

Or l’enjeu est crucial en terme de développement local . D’abord parce que renoncer signifie laisser le bien se dégrader, au risque de dommages irrémédiables ou de dépenses colossales à venir. Ensuite, l’expérience montre que le patrimoine est vecteur d’activités touristiques et d’attachement des habitants à leur territoire.

Contributions de multiples experts du patrimoine

Sur cette plateforme, les acteurs du patrimoine trouveront des panoramas des aides existantes et du cadre juridique et réglementaire, les interlocuteurs potentiels et personnes ressources, des descriptions d’expériences réussies, des contenus pédagogiques sur les thèmes et les étapes de la conduite d’un projet de restauration, des outils de mobilisation des financements publics et privés…

De nombreux experts du patrimoine contribuent à l’élaboration des contenus du portail : Cité de l’architecture et du patrimoine, Agence nationale de la cohésion des territoires, Fédération nationale des CAUE, association Petites Cités de Caractère, Ecole d’Avignon, Union Rempart et ActaVista.