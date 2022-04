Energie et réactifs : inquiétudes autour de l’envolée des prix et du risque de pénurie

La FNCCR avertit sur la situation préoccupante des services publics d’eau et d’assainissement, confrontés à la forte hausse du prix de l’énergie et des réactifs, doublée d’une absence de visibilité sur les approvisionnements d’ici à l’été. Elle demande au gouvernement de sécuriser l’activité de ces services essentiels d’ici à l’hiver prochain.

La forte reprise économique post-Covid a provoqué une envolée des prix de l’énergie et des pénuries sur de nombreux produits industriels qui n’épargnent pas les services publics d’eau et d’assainissement. « Les premiers signaux sont apparus à l’automne dernier avec des tensions sur certains réactifs comme le chlorure ferrique ou l’acide phosphorique », souligne Régis Taisne, chef du département cycle de l’eau à la FNCCR. Une partie des réactifs chimiques utilisés pour la potabilisation de l’eau ou l’assainissement des eaux usées sont importés : d’Ukraine, de Russie et de Biélorussie pour la chaux ...