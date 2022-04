Création d’une spécialité en sécurité privée en vue de la coupe du monde de rugby de 2023 et des JO de 2024

Manifestations sportives

Publié le 22/04/2022 • Par Brigitte Menguy • dans : Textes officiels acteurs du sport, Textes officiels prévention-sécurité, TO parus au JO

Un décret porte création d’une carte professionnelle permettant l’exercice de l’activité surveillance et gardiennage dans le cadre de manifestations sportives, récréatives, culturelles et économiques rassemblant plus de 300 personnes. Cette carte ne permet pas d’exercer l’activité dans un autre cadre. Les savoir-faire requis pour justifier de l’aptitude professionnelle sont adaptés aux missions intervenant dans le cadre de ces manifestations. Les titulaires pourront compléter leur formation pour obtenir la spécialité « surveillance et gardiennage ».

Cette nouvelle spécialité permettra notamment de répondre aux besoins de sécurité privée liés à l’organisation, en France, de la coupe du monde de rugby de 2023, des jeux olympiques et paralympiques de 2024, mais également de tout événement ponctuel ou périodique de grande ampleur permettant aux titulaires de la spécialité d’acquérir une compétence dans ces professions avant le 30 septembre 2025.