Que faire pour améliorer le climat scolaire ?

Publié le 22/04/2022

L'amélioration du climat scolaire est devenue un enjeu majeur de la politique publique en matière d'éducation. La notion de climat scolaire fait l’objet de recherches depuis une trentaine d’années, elle pose aujourd’hui le cadre d’une réflexion sur une école de qualité. Mais qui participe à cette amélioration et quels en sont les enjeux à l’école ?

Fauve Sodade, psychologue scolaire

La loi du 8 juillet 2013 fait de l’amélioration du climat scolaire une priorité. L’objectif est clair : « améliorer le climat scolaire pour refonder une école sereine et citoyenne en redynamisant la vie scolaire, en prévenant et en traitant les problèmes de violence et d’insécurité ». Aborder le climat scolaire permet donc de revisiter l’ensemble de la vie à l’école sous l’angle du bien-être et de la bienveillance pour les élèves et tous les acteurs, enseignants, parents et partenaires.

Quels sont les bienfaits d’un climat apaisé ?

La relation entre le climat scolaire positif et la réussite des élèves a été bien établie internationalement. Le lien indiscutable entre climat scolaire, qualité des apprentissages, réussite scolaire et victimisation ...

