Chef de projet Petites villes de demain : un métier au carrefour des services

Le métier de chef de projet Petits villes de demain est né du programme national du même nom. Très transversal, il est à la croisée de l’urbanisme, du commerce, du développement économique… et nécessite une aptitude à la concertation et à la communication.

Démarré en octobre 2020, le programme national Petites villes de demain (PVD), vise à développer des projets de revitalisation dans 1 600 communes de moins de 20 000 habitants, ayant une fonction de centralité et présentant certaines fragilités. Après la sélection des lauréats par les préfectures et la signature d’une convention d’engagement, la quasi-totalité des PVD ont recruté leur chef de projet, à 48 % au niveau communal et à 52 % au niveau intercommunal, selon l’enquête de l’Association des petites villes de France (APVF). Financés à 75 % par l’État (Agence nationale de ...