Election présidentielle

Publié le 21/04/2022 • Par Brigitte Menguy Mathilde Elie Romain Gaspar • dans : Actualité Culture, France

La laïcité a été présente tout au long de la campagne, débat de l'entre-deux-tours compris. Chez les deux finalistes, ce principe républicain n'a pas la même signification, ni les mêmes conséquences. Retour sur deux conceptions de la laïcité.

La laïcité fait partie de ces sujets explosifs durant une campagne électorale. Surtout quand celle-ci oppose au second tour de la présidentielle les candidats Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Si le président candidat souhaite un statu quo du régime juridique actuel, sa rivale veut au contraire, interdire plus sévèrement l’expression religieuse dans l’espace public.

C’est avant tout sur le terrain législatif que l’affrontement se passe. Le président sortant défend la loi confortant le respect des principes de la République, dite « Séparatisme », publiée au Journal officiel du 25 août alors que son opposante d’extrême droite estime qu’il faut aller plus loin avec une proposition de loi « visant à combattre les idéologies islamistes ».

L’un se ...

