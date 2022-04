Affirmer la place des collectivités grâce à l’innovation

Billet

Publié le 22/04/2022

Comme tous les vendredis, retrouvez l’édito du Club Finances. Cette semaine, coup de projecteur sur le génie local. Entre repli sur soi et globalisation, il existe un monde local qui tente de faire entendre sa petite musique, inaudible dans cette campagne électorale. Elle est pourtant porteuse de solutions, comme le prouve les trophées de l’Innovation de l’Afigese, dont les inscriptions sont désormais ouvertes. C’est le moment de montrer l’importance du secteur local qui opère par petits pas et sur le quotidien pour répondre aux enjeux de demain.

L’innovation n’est pas une option pour le monde local. Enclavé entre un protectionnisme rabougri aux relents xénophobes et une globalisation cabossée par l’actualité, le génie local tente de survivre. Michel Bouvier, professeur des universités et président de Fondafip, et Philippe Laurent, maire de Sceaux et deuxième vice-président de l’Association des maires de France ont montré la semaine dernière dans nos colonnes combien l’existence même d’une décision locale, soutenu par un impôt territorialisé, est aujourd’hui menacée. Ces experts en finances locales exhibent les preuves de l’extinction programmée : décentralisation dévitalisée, fiscalité démonétisée, relation Etat-collectivités toxique, vide théorique pour repenser cette relation, etc.

L’innovation, le salut

Au final, les acteurs locaux se sentent devenir de plus en plus des supplétifs de l’Etat sans en avoir les moyens. Bloqué, presque comme assiégé, le secteur local doit donc faire avec les moyens du bord, condamné à inventer, se débrouiller, innover pour répondre aux besoins des habitants et rester ouvert au monde et à ses nouveaux défis. On le voit prendre son destin en main dans tous les domaines : économie, aménagement, social, culture, énergie et écologie, sport, etc. La clause de compétence générale, c’est le dernier bastion du bloc local, déjà perdu pour les départements et les régions.

Pour ce qui concerne les finances, la gestion et l’évaluation, l’Afigese montre depuis des années la capacité d’innovation des territoriaux et des élus en récompensant ces acteurs de la transformation par des trophées.

Le Club Finances de la Gazette des communes, partenaire historique de ces trophées, a voulu aller plus loin cette année en s’intéressant non seulement aux lauréats 2021, mais aussi à ces collectivités candidates dont les initiatives, même non-récompensées- méritaient d’être connues des autres pour qu’elles s’en inspirent. Un trophée collectif de débrouillardise solidaire. Souvent, ces innovations se caractérisent par presque rien, un tableau excel, un tuto, quelques réunions, etc. Mais elles mobilisent de belles énergies, traduisent le refus de la résignation, la conviction d’être meilleur pour soi et pour les autres, l’envie d’améliorer, à petit pas, le quotidien, comme dans la chanson de Jean-Jacques Goldman, « changer la vie ».

Fournisseurs de solutions

Aussi l’ouverture de la nouvelle campagne d’inscription de ces trophées dont la remise aura lieu lors des Assises de l’Afigese à Rennes les 21, 22 et 23 septembre est plus qu’une date à cocher dans l’agenda. C’est l’occasion de montrer que le bloc local est toujours bien vivant, créatif, porteur de solutions. L’an dernier, le département de la Meurthe-et-Moselle par exemple a été récompensé pour son dispositif expérimental d’accompagnement à destination, chaque année, de 100 chefs de familles monoparentales, domiciliés dans l’agglomération de Nancy et bénéficiaires du RSA. La collectivité a pu ainsi sortir un tiers d’entre eux de la précarité par un suivi personnalisé. Si à cette innovation, on ajoute celle –non-récompensée- du département du Nord qui s’est lancé dans le datamining pour anticiper les évolutions du RSA, on voit que le secteur local a su dépasser le débat caricatural autour du flicage, de l’exclusion de certaines populations ou de la conditionnalité du RSA.

Inscriptions ouvertes

L’inscription aux trophées de l’Afigese-Gazette des communes en partenariat avec la Société française de l’évaluation est désormais ouverte pour toutes les collectivités qui souhaitent déposer des dossiers dans quatre catégories :

les finances publiques locales le contrôle de la gestion locale l’évaluation des politiques publiques le management public local (catégorie transversale aux trois autres catégories)

Toutes les tailles de collectivités, de la petite commune à la communauté urbaine, sont les bienvenues pour participer. Les critères du jury sont les suivants :

Démarches innovantes dans les quatre catégories

Capacité à être transposable à d’autres collectivités

Démarche de communication et d’information auprès des citoyens

Les candidatures sont à envoyer au plus tard le 19 août 2022 par courriel.

